Рівненська міськрада припинить користування усіма земельними ділянками УПЦ (МП) на території громади, - мер Третяк

У Рівному хочуть заборонити УПЦ Московського патріархату користуватися земельними ділянками на території громади.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив у телеграмі мер Рівного Олександр Третяк.

Як він зазначив, 7 квітня відбудеться скликання позачергової сесії Рівненської міської ради. Під час засідання розглянуть питання, які стосуються діяльності релігійних громад УПЦ (МП) у місті:

- Рішення про припинення права користування земельними ділянками на території громади, які використовує УПЦ (Московський патріархат).

- Винесення на голосування звернення до Верховної Ради України щодо невідкладного прийняття Закону про заборону УПЦ, афілійованої з РПЦ.

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"В той час, коли наші хлопці гинуть на війні, коли росія щодня вбиває мирних та наших солдат, неприпустимо, щоб на території нашої громади функціонувала церква, яка пов'язана з антидержавницькою позицією. Впевнений, що дані рішення зменшать вплив країни-агресора на релігійну ситуацію в Україні, виб‘ють в окупанта підґрунтя для духовної і військової окупації", - написав Третяк.

Нагадаємо, сім храмів УПЦ МП позбавили права на користування землею на Хмельниччині. Також міська рада Кам’янця-Подільського позбавила УПЦ МП права на користування землею.