Двоє цивільних підірвалися на мінах у Харківській області

У четвер, 6 квітня, у Харківській області двоє цивільних підірвалися на вибухонебезпечних предметах.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов

Як зазначається, у с. Василенкове Куп'янського району 57-річний чоловік підірвався на невідомому вибухонебезпечному предметі під час спалювання трави на власному подвір'ї. Госпіталізований з вибуховими травмами.

Крім того, в Ізюмі на території приватного домогосподарства підірвалася та дістала поранення 56-річна жінка. Наразі медики надають постраждалим усю необхідну допомогу.

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"Закликаю усіх бути максимально обачними. У разі виявлення будь-якого предмета схожого на вибухонебезпечний в жодному разі не чіпайте його, відійдіть на безпечну відстань та викличте спеціалістів ДСНС або повідомте Нацполіцію", - написав Синєгубов.