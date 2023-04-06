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Данілов про оборону Бахмуту: Якщо почнемо все здавати, докотимося до кордонів на західній Україні

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Данілов про оборону Бахмуту: Якщо почнемо все здавати, докотимося до кордонів на західній Україні
Заяви засновника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина щодо захоплення центральної частини Бахмута не відповідає дійсності.

Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Бахмут – це районний центр. На частині території знаходяться наші, на частині території – війська окупантів. Заява пригожина про те, що вони захопили якийсь центр, не відповідає дійсності", – сказав Данілов.

Він зазначив, що в Бахмуті тривають бої.

"Ми тримаємо Бахмут, бо це – наша земля. Якщо ми почнемо все здавати, докотимося до кордонів на західній Україні. Наш обов'язок – боронити країну", – наголосив секретар РНБО.

Також читайте: У вкидах РФ щодо Бахмуту жодного разу не було інформації, яка б відповідала дійсності, - Маляр

Топ коментарі

  • 123456asdfghjkl 123456asdfghjkl
    Ну так ''чонгар'' розмінували для чого?
  • Viden
    хтось поясніть цьому йолопу-ветеринару: нема західної чи східной України! В Україні є захід і схід, північ і південь!
  • albano miner
    ..хм.. , а сдавшие "Чонгар" до самого Мариуполя, продолжают кэрувать державой и продолжают учить всех жизни
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