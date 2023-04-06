Ми підтримуватимемо Україну стільки, скільки буде необхідно, - Міноборони Греції

Греція підтримуватиме Україну стільки, скільки буде необхідно, якщо це не підриватиме її оборонний потенціал.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Assosiated Press.

"Греція надасть будь-яку підтримку Україні на цьому дуже важливому, вирішальному етапі війни. Ми продовжуватимемо підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно - це дуже чітка позиція, яку ми зайняли від самого початку", - заявив Панайотопулос під час спільного виступу з Резніковим.

Серед допомоги постачання снарядів для стрілецької зброї та артилерії, а також надання доступу для грецьких шпиталів для українських поранених.

Греція також надала інструкторів для українських спецпідрозділів та операторів танків як внесок у масовані зусилля з надання військової допомоги, очолювані Сполученими Штатами та їхніми союзниками.

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Однак Греція не надаватиме танки Leopard німецького виробництва та будь яку іншу зброю, передача якої послабить оборонний потенціал Греції.

"Ходять чутки: що ми відправимо винищувачі, і С-300, і те, і це. Заради бога. Ми даємо те, що можемо дати, але нічого, що могло б хоч трохи послабити наші власні оборонні можливості, з огляду на наші власні виклики національній безпеці", - наголосив Панайотопулос.

Резніков зі свого боку повідомив, що Греція запропонувала допомогу Україні для кращої інтеграції її військово-морського флоту з НАТО.

"Після цієї війни, після перемоги України в цій війні ми разом із нашими партнерами продовжимо розвивати нашу обороноздатність", - сказав він.

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