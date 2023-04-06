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Вірменія у квітні візьме участь у військових навчаннях НАТО

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Вірменія у квітні візьме участь у військових навчаннях НАТО
Збройні сили Вірменії візьмуть участь у військових навчаннях країн НАТО, які розпочнуться 22 квітня.

Про це повідомила офіційна представниця Пентагону Сабріна Сінгх, передає Цензор.НЕТ. 

За її словами, у навчаннях Defender-23 на території 10 європейських країн, буде залучено 17 тисяч одиниць техніки, 9 тисяч військовослужбовців США та ще 17 тисяч солдатів з країн-союзниць та держав-партнерів. Серед них, як повідомила Сінгх, низка країн, які не входять до НАТО: крім Вірменії, це Молдова, Боснія і Герцеговина, а також Збройні сили Косово.

"Це щорічні навчання, які триватимуть майже два місяці й будуть сфокусовані на стратегічному розгортанні сил, що базуються в США, використанні армійських запасів і кооперації з європейськими союзниками та партнерами", — сказала Сабріна Сінгх.

За її словами, метою маневрів буде демонстрація здатності армії США швидко розміщувати готові до бою сили та техніку, "стримувати тих, хто загрожує миру в Європі та захистити континент від агресії".

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Топ коментарі

  • FT FT
    Ето каким образом одновременно сидеть в ОДКБ и принимать участие в учениях НАТО? Чтобы потом рашистам сливать инфу о НАТО?
  • Сашко Бабенко e87585fa
    тому, хто намагається всидіти на двох стільцях, зазвичай, рвуть сраку на британський прапор.
  • Leon e9048d82
    так мені пох, я знаю, що вже кілька добровольців з Азербайджану загинули в боях за Україну і жодного добровольця з Вірменії - з Вірменії воюють за РФ
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