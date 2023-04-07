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Дезертира із "Вагнера" Медведєва, який утік до Норвегії, заарештували в Швеції

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Дезертира із "Вагнера" Медведєва, який утік до Норвегії, заарештували в Швеції
Екскомандира з "ПВК Вагнера" Андрія Медведєва, який утік до Норвегії та попросив там політичного притулку, заарештували у Швеції.

Про це пише Dagbladet, інформує Цензор.НЕТ із почиланням на "Бабель".

За інформацією правозахисної організації Gulagu.net, Медвєдєв їхав автобусом з Норвегії до Швеції, бо йому сказали, що там сигарети коштують удвічі дешевше. Але "вагнерівець" не має дозволу на вʼїзд до Швеції, тому його заарештували.

Адвокат Медведєва Бриньюльф Ріснес підтвердив факт затримання.

"Він думав, що міг поїхати до Швеції. На жаль, шукачі притулку не мають можливості це зробити. Він вибачається за це непорозуміння і сподівається, що незабаром його відправлять назад до Норвегії", - розповів Ріснес.

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Топ коментарі

  • Грицько Добрий
    Кацап завжди залишається кацапом, навіть тіпа прАзрьєвший. Жадоба до шари це на генному рівні
  • Топ Ган
    ...впевнений, що тут йому краще, ніж у рідінй ерефії
  • FT FT
    Пусти свинью за стол она с ногами вылезет на стол. Сидело бы в своей норе и молилось бы чтобы о нем забыли но ему уже стало тесно в одной стране. Дожила Европа, что росийские террористы свободно катаются по всех странах Европы. А вы говорите отдать крым рашистам ради *мира*. Да они завтра же начнут тарабанить ногами и требовать пустить их в Херсон и Одессу и обеспечить их всем необходимым в том числе руzгим яzыгом.

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