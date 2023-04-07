Китай контактує з усіма сторонами "конфлікту в Україні", - речниця МЗС

У Міністерстві закордонних справ Китаю продовжують стверджувати, що Пекін підтримує контакти з усіма сторонами "конфлікту в Україні"."

Про це сьогодні на брифінгу сказала речниця МЗС Мао Нін, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Що стосується "конфлікту в Україні", Китай підтримує діалог з усіма залученими сторонами, включно з Україною", - сказала Мао, коментуючи зустріч президента Франції Еммануеля Макрона з головою КНР Сі Цзіньпіном, під час якої китайський лідер висловив готовність поговорити з президентом України Володимиром Зеленським "коли настане відповідний час".

"Китай завжди виступає за мирне врегулювання і готовий співпрацювати з міжнародним співтовариством, щоб зробити свій внесок для досягнення миру", - додала речниця.

Також читайте: Макрон та Сі Цзіньпін проведуть додаткові неофіційні перемовини, - The Guardian