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Китай контактує з усіма сторонами "конфлікту в Україні", - речниця МЗС

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Китай контактує з усіма сторонами "конфлікту в Україні", - речниця МЗС
У Міністерстві закордонних справ Китаю продовжують стверджувати, що Пекін підтримує контакти з усіма сторонами "конфлікту в Україні"."

Про це сьогодні на брифінгу сказала речниця МЗС Мао Нін, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Що стосується "конфлікту в Україні", Китай підтримує діалог з усіма залученими сторонами, включно з Україною", - сказала Мао, коментуючи зустріч президента Франції Еммануеля Макрона з головою КНР Сі Цзіньпіном, під час якої китайський лідер висловив готовність поговорити з президентом України Володимиром Зеленським "коли настане відповідний час".

"Китай завжди виступає за мирне врегулювання і готовий співпрацювати з міжнародним співтовариством, щоб зробити свій внесок для досягнення миру", - додала речниця.

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Топ коментарі

  • Алекс Мышкевич
    альо, китайці, чий Тайвань ?
    а Крим ?

    може невдобно вийти із суверинитетом
  • Paul Foxen 3f4b90a6
    Так пихато брехати сцяти в очі всьому світу. це китайці такі ци всі азіати? японці та корейці(з Південної) начебто нормальні люди, хоча сусіди цих жовтопиких
  • vuiko dobrui
    Тайвань незалежна, демократична країна, з апсолютно законним урядом який претендує на усю територію комуністичного Китаю !!! Крим це Україна !!!
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