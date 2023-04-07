Доброволець із Грузії Арсен Кецбая загинув у боях за Україну

В боях за волю України загинув уродженець грузинського міста Зугдіді Арсен Кецбая.

Про це повідомили його побратими, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Новости-Грузия".

Арсен Кецбая кілька років жив в Україні та служив у рядах ЗСУ.

Від початку квітня це вже четверте повідомлення про загибель в Україні добровольця з Грузії.

1 квітня стало відомо про загибель 29-річного Михаїла Мазанашвілі родом із Горійського муніципалітету. Через два дні повідомили про загибель під Бахмутом Вахтанга Барабадзе і Давида Кучукяна. Кучукян - 32-річний уродженець села Кизил-Кіліса у регіоні Квемо-Картлі. 44-річний Барабадзе був одним із 24 грузинських добровольців, які потрапили до минулорічного квітневого списку Слідчого комітету РФ.

Читайте: Влада Грузії хоче позбавляти громадянства тих, хто воює за Україну, - ЗМІ

Загалом З 24 лютого минулого року в Україні в боях на боці ЗСУ загинули понад 40 бійців - громадян Грузії та уродженців Грузії, які мають українське громадянство.