ГУР про злитий в соцмережі "план контрнаступу" України: "Найбільш успішні операції російських спецслужб проходять у фотошопі"

Опубліковані у мережі нібито документи США та НАТО про підготовку контрнаступу України є підробкою.

Про це заявив представник ГУР МО Андрій Юсов в ефірі телемарафону, передає Цензор.НЕТ.

"Останні десятиліття найбільш успішні операції російських спецслужб проходять у фотошопі. З попереднього аналізу цих матеріалів ми бачимо брехливі цифри по втратах з обох сторін. Частина інформація явно зібрана OSINT засобами, тобто з відкритих джерел.

Якщо говорити про потреби української армії, то це тематика, яка багато обговорювалась на всіх рівнях. В тому числі офіційними особами та речниками України та сектору безпеки і оборони. Ні для кого не є секретом, що Україна ставить питання про авіацію, танки, боєприпаси та інші речі, які потрібні для швидшого звільнення окупованих територій, для збереження життів. Все інше – будемо чекати офіційних коментарів. Але українському суспільств немає підстав переживати. Контрнаступ буде і головні плани справді ворог побачить і відчує на собі на полі бою", - пояснив він.

За його словами, коло людей, які знають про остаточні рішення й плани є максимально звуженим. А остаточні рішення ухвалюються у вирішальний та доленосний останній момент. Це робиться з багатьох міркувань, зокрема з міркувань безпеки.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що у соцмережах опублікували відфотошоплені документи США і НАТО про підготовку контрнаступу України.

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