Дефіцит бюджету РФ виріс до майже $30 млрд. Причини - війна та санкції

Дефіцит федерального бюджету Росії у першому кварталі 2023 року становив 2,4 трлн рублів (28,9 млрд доларів). Причини цього - великі витрати на війну в Україні та падіння доходів від продажу нафти та газу.

Про це свідчать дані міністерства фінансів РФ, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

Рік тому Росія мала профіцит у розмірі 1,13 трлн рублів. Відтоді по державній скарбниці вдарили значні витрати на війну проти України та західні санкції.

За попередніми даними Мінфіну, загальні державні доходи Росії за квартал знизилися на 20,8% порівняно з 2022 роком і склали 5,7 трлн рублів, що обумовлено падінням доходів від енергетики на 45% до 1,64 трлн рублів.

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Витрати у своїй прискорилися на 34% до 8,1 трлн рублів.

Мінфін РФ припинив публікацію щомісячних даних про виконання бюджету минулого року. Але, судячи з останніх даних, у березні в Росії було зафіксовано профіцит у розмірі 181 млрд рублів після дефіциту 821 млрд рублів у лютому і 1,76 трлн рублів у січні.

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