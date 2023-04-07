Доленосні рішення про контрнаступ ухвалюються в останній момент, - розвідка

Плани щодо майбутнього контрнаступу наших воїнів є надсекретною інформацією, якою володіє вузьке коло людей. Остаточні рішення ухвалюються у вирішальний момент з міркувань безпеки.

Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Це надсекретна інформація, багато партнерів, багато обміну інформацією, але остаточне рішення приймає Україна й українське військово-політичне керівництво, безумовно верховний головнокомандувач Володимир Зеленський", - заявив Юсов.

Як пояснив представник ГУР, коло людей, які проінформовані про остаточні рішення й плани є максимально звуженим. Водночас остаточні рішення приймаються у вирішальний та доленосний останній момент. Це робиться з багатьох міркувань, в тому ж числі й з міркувань безпеки.

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