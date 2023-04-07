Росіяни викрали чотирьох працівників Запорізької АЕС

Росіяни вдерлися на територію станції, викрали чотирьох працівників та вивезли їх у невідомому напрямку.

Про це йдеться у повідомленні на офіційному телеграм-каналі Енергоатому, передає Цензор.НЕТ.

"Ввечері 6 квітня окупанти у масках вдерлися до одного із приміщень тимчасово окупованої Запорізької АЕС та забрали чотирьох працівників служби фізичного захисту станції. Атомників вивезли в невідомому напрямку, і наразі місце їхнього перебування залишається невідомим", - ідеться у повідомленні.

Зазначається також, що викрадині атомники вважалися лояльними окупаційній владі. Вони підписали контракти з фейковою АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС". Серед затриманих, зокрема, був і заступник "начальника" служби Марк Волков, котрий всіляко сприяв незаконній діяльності загарбників.

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У повідомленні зазначено, що попри "офіційний" перехід на роботу до окупантів, боси затриманих не можуть віднайти у них паспорти РФ: чи то не взяли поки, чи ретельно приховують. "Можливо, таким чином вони прагнуть "пройти між крапельками", аби після деокупації не потрапити до списку колаборантів, і саме це не сподобалось рашистам", - припускає Енергоатом.

"Так чи інакше, ситуація на ЗАЕС стає дедалі напруженішою: перевірки та пошук "неблагонадійних" посилюються, і навіть співпраця з окупантами не рятує від підвалу чи допитів", - резюмували у повідомленні.

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