У Росії перевірять, чи не фінансує Меладзе ЗСУ, - росЗМІ

Прокуратура Москви перевірить, чи не фінансує співак Валерій Меладзе Збройні Сили України.

Про це з посиланням на джерело в правоохоронних органах РФ повідомляє російське державне інформагенство ТАСС, передає Цензор.НЕТ.

Відповідне доручення надійшло від генпрокуратури РФ.

Раніше керівник ГО "Федеральний проєкт з безпеки та боротьби з корупцією" Віталій Бородін звернувся до генпрокуратури РФ з проханням провести перевірку. Він заявив, що Меладзе нібито неодноразово критикував "спецоперацію в Україні" (так в Росії офіційно називають війну. - Ред.).

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У січні кілька Telegram-каналів поширили відео з новорічного концерту Меладзе в Дубаї. Там Меладзе на фразу: "Слава Україні" відповідає: "Героям слава".

Наприкінці березня стало відомо про скасування гастролей Меладзе в російських містах Красноярськ, Іркутськ, Новосибірськ, Барнаул, Кемерово та Ростов-на-Дону.