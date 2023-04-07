Відкрито близько 5000 кримінальних проваджень за фактом колабораціонізму, - Мінюст

За інформацією Офісу генерального прокурора, відкрито близько 5 тисяч кримінальних проваджень за фактом колабораціонізму.

Про це заявила заступниця міністра юстиції Валерія Коломієць, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".

Коломієць наголосила, що проживання людини на тимчасово окупованій території не означає, що така людина є колаборантом.Вкрай важливим є етап досудоваого розслідування, коли треба не тільки виявити дію, яка формально відповідає критеріям порушення, а й з'ясувати обставини, за яких людина це зробила.

"У Кримінальному кодексі, окрім того, що передбачена відповідальність, є таке правило, коли певна дія, яка фактично схожа на злочин, все ж таки не є злочином. Це коли людина вчиняє щось під фізичним або психологічним примусом або діє в стані крайньої необхідності", – відзначила вона.

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"На мою думку, головне – не розпалювати внутрішню ворожнечу, що стосується колабораціонізму, а пояснювати людям, що це таке і яким чином ми визначаємо, хто був колаборантом, а хто ні. Першим кроком на цьому шляху є діяльність правоохоронних органів, які вирішують, чи будуть підозри, чи не будуть", – додала вона.

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