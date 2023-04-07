Відкрито близько 5000 кримінальних проваджень за фактом колабораціонізму, - Мінюст
Про це заявила заступниця міністра юстиції Валерія Коломієць, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".
Коломієць наголосила, що проживання людини на тимчасово окупованій території не означає, що така людина є колаборантом.Вкрай важливим є етап досудоваого розслідування, коли треба не тільки виявити дію, яка формально відповідає критеріям порушення, а й з'ясувати обставини, за яких людина це зробила.
"У Кримінальному кодексі, окрім того, що передбачена відповідальність, є таке правило, коли певна дія, яка фактично схожа на злочин, все ж таки не є злочином. Це коли людина вчиняє щось під фізичним або психологічним примусом або діє в стані крайньої необхідності", – відзначила вона.
"На мою думку, головне – не розпалювати внутрішню ворожнечу, що стосується колабораціонізму, а пояснювати людям, що це таке і яким чином ми визначаємо, хто був колаборантом, а хто ні. Першим кроком на цьому шляху є діяльність правоохоронних органів, які вирішують, чи будуть підозри, чи не будуть", – додала вона.