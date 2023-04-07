Сі Цзіньпін схиляв Макрона до "протистояння" США, - Reuters

Лідер Китаю Сі Цзіньпін під час візиту до країни президента Франції Емманюеля Макрона схиляв його "протистояти" США.

Про це пише Reuters, повідомляє Цензор.НЕТ.

Агентство відзначає, що Сі організував Макрону надзвичайно теплий прийом. Зокрема, вони вдвох відвідали колишню резиденцію батька китайського лідера в місті Гуанчжоу та пили там китайський чай.

"Такі поїздки Сі з разом з лідерами країн, які наносять йому візит, трапляються рідко. Дипломати кажуть, що це підкреслює важливість, яку Пекін надає цим відносинам з ключовим членом ЄС, оскільки він шукає підтримки проти того, що Сі Цзіньпін назвав "всебічним стримуванням, оточенням і придушенням" з боку США", - йдеться в публікації.

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При цьому, як зазначає видання, Макрон не зміг досягти своєї мети під час візиту до Китаю. Сі Цзіньпін не змінив свою риторику щодо війни в Україні та підтримки Росії.

За даними Reuters, у США дипломатичні відносини Китаю з Францією сприймаються з часткою скепсису. Джерела видання зазначають, що Вашингтон зайняв "вичікувальну позицію".

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