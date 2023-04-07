Сі Цзіньпін схиляв Макрона до "протистояння" США, - Reuters
Про це пише Reuters, повідомляє Цензор.НЕТ.
Агентство відзначає, що Сі організував Макрону надзвичайно теплий прийом. Зокрема, вони вдвох відвідали колишню резиденцію батька китайського лідера в місті Гуанчжоу та пили там китайський чай.
"Такі поїздки Сі з разом з лідерами країн, які наносять йому візит, трапляються рідко. Дипломати кажуть, що це підкреслює важливість, яку Пекін надає цим відносинам з ключовим членом ЄС, оскільки він шукає підтримки проти того, що Сі Цзіньпін назвав "всебічним стримуванням, оточенням і придушенням" з боку США", - йдеться в публікації.
При цьому, як зазначає видання, Макрон не зміг досягти своєї мети під час візиту до Китаю. Сі Цзіньпін не змінив свою риторику щодо війни в Україні та підтримки Росії.
За даними Reuters, у США дипломатичні відносини Китаю з Францією сприймаються з часткою скепсису. Джерела видання зазначають, що Вашингтон зайняв "вичікувальну позицію".