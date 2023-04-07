Кабмін визначив порядок виплати грошової допомоги у разі загибелі або інвалідності волонтерів

Кабінет Міністрів вніс зміни до порядку та умов виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті) або інвалідності внаслідок війни волонтера та членам їхніх родин.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства у справах ветеранів, передає Цензор.НЕТ.

"Відтепер одноразова грошова допомога буде також призначатися та виплачуватися волонтерам, які надавали волонтерську допомогу Збройним силам України чи іншим силовим структурам під час заходів із забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією РФ проти України і стали особами з інвалідністю внаслідок поранення (контузії, травми або каліцтва) під час надання такої допомоги, та членам сімей загиблих з числа таких волонтерів", - йдеться у повідомленні.

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Як зазначається, відповідні зміни внесено до постанови КМУ від 19 серпня 2015 р. № 604.

Також уточнено перелік документів, які необхідно подати набувачам одноразової грошової допомоги, що дозволить скоротити терміни їх розгляду. Зокрема, рішення про призначення одноразової грошової допомоги таким особам буде прийматися утвореною Мінветеранів міжвідомчою комісією.

Виплата буде проводитися шляхом коштів резервного фонду держбюджету.

Для призначення одноразової грошової допомоги необхідно звернутися до вищезазначеної комісії з заявою та подати необхідний перелік документів.