Мамая зняли з посади мера Полтави: Вирок ВАКС набрав законної сили

Рішення Вищого антикорупційного суду у справі щодо мера Полтави Олександра Мамая набрало законної сили 4 квітня.

Про це у Faceboook повідомив адвокат Леонід Маслов, передає Цензор.НЕТ.

"4 квітня набрав законної сили вирок ВАКС комуняці, ворюзі і колаборанту меру Полтави Мамаю, тепер - колишньому. Це чудовисько і ганьба полтавчан більше не мер. Бо відповідно до угоди про визнання винуватості суд визнав мера винуватим в організації розтрати майна шляхом зловживання своїм службовим становищем, а також в організації внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, тобто у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 191 та ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу", - йдеться в повідомленні.

Маслов нагадав, що Мамай, перебуваючи у змові з директором та бухгалтером комунальної організації "Інститут розвитку міста", влаштував на роботу 2 людей, які фактично не виконували роботу на підприємстві, а вели домашнє господарство в будинку Мамая та його близького оточення.

"5 років умовно, відшкодування збитків 540 тис грн, плюс 2 млн грн. на ЗСУ та позбавлення посади. Нагадаю, що на злочинці ще вісить підозра за ст. 114-2 ККУ "Несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення Збройних Сил України чи інших утворених відповідно до законів України війскових формувань, вчинене в умовах воєнного або надзвичайного стану". Його ще будуть судити за це", - додав адвокат.

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