Уряд створив Центр гуманітарного розмінування

Кабінет Міністрів погодив пропозицію ДСНС щодо створення бюджетної установи "Центр гуманітарного розмінування".

Про це на своєму телеграм-каналі повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук, передає Цензор.НЕТ.

"Погоджено пропозицію Державної служби з надзвичайних ситуацій щодо утворення бюджетної установи "Центр гуманітарного розмінування", - йдеться у повідомленні.

Як випливає з пояснювальної записки до проєкту розпорядження, Центр гуманітарного розмінування - це орган у структурі ДСНС, який займатиметься питанням розмінування. Його штатна чисельність - 25 осіб.

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Його завданням буде удосконалення системи координації всіх суб’єктів, що виконують заходи з гуманітарного розмінування на території України та організація належної взаємодії між донорами, що фінансують заходи з гуманітарного розмінування та надають технічну допомогу, операторами протимінної діяльності і органами місцевого самоврядування.

Очікується також, шо створення цієї установи сприятиме: розвитку та впровадженню новітніх технологій та методів розмінування, що покращить якість та ефективність цього процесу; залученню недержавних інвестицій у сферу гуманітарного розмінування в Україні; конкуренції в наданні послуг у сфері гуманітарного розмінування операторами протимінної діяльності всіх форм власності.

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