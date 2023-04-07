Російські окупанти на Херсонщині грабують аграріїв, які відмовляються працювати за законами РФ, - Хлань

На загарбаній території Херсонщини триває тотальне пограбування аграріїв, які відмовляються перереєстровуватися та працювати за російським законодавством.

Про це на брифінгу повідомив депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Окупанти тиснуть на тих аграріїв, які залишилися в окупації… Працювати можуть лише ті підприємства, які перереєструвалися за російським законодавством. Є, дійсно, частина таких підприємств, які перереєструвалися, і вони на сьогодні ведуть весняно-польові роботи, ведуть свою діяльність", - сказав Хлань.

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Ті ж підприємства, які не перереєструвалися, ворог "націоналізує", фактично - викрадає їх у законних власників. Зараз відбувається перерозподіл таких підприємств серед тих, хто перереєструвався, заявив депутат.

Він підкреслив, що відбувається тотальне пограбування.

Хлань також підтвердив, що загарбники "націоналізували" підприємство міського голови Херсона Ігоря Колихаєва, якого затримали торік улітку, і досі його місцеперебування достеменно невідоме.