Усунення з посади голови Львівської облради Гримак – грубе порушення принципу єдності під час дії воєнного стану, - "ЄС"

Звільнення Ірини Гримак з посади голови Львівської обласної Ради під час дії воєнного стану є грубим порушенням принципу внутрішньої єдності.

Про це йдеться в заяві партії "ЄС", інформує Цензор.НЕТ.

В партії зазначають, що "Європейська Солідарність" дотримувалася, дотримується і має намір дотримуватися його до перемоги, що, втім, не завадило голові Львівської ОДА особисто керувати збором голосів за відставку пані Гримак. Очевидно, інші нагальні проблеми області він вже вирішив.

"Поштовхом для атаки на нашу політичну силу стала низка ініціатив, які Ірина Гримак мала реалізувати найближчим часом на рівні обласної ради. Йдеться про кілька важливих заяв, які ініціювала "ЄС" і на підтримку яких розраховувала. Йшлося про повернення тридцятитисячних щомісячних премій усім військовослужбовцям; про неприйнятність ініціатив щодо скорочення пільг учасникам бойових дій; про прискорення виплат родинам загиблих і пораненим воїнам; про розрив угод на оренду земельних ділянок з громадами РПЦ-УПЦ-МП, які ще деінде залишаються на Львівщині", - йдеться у заяві.

На думку "ЄС", результативність таких голосувань значною мірою залежить від активності голови облради, тому місцева влада і вирішила позбутися Ірини Гримак.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Голову Львівської облради Гримак відправили у відставку

В партії також заявляють про причетність до відставки Гртмак крім Львівської ОДА, ще й представників центральної влади.

"В те, що це сталося без вказівок із столичних кабінетів, хочеться вірити, але не віриться. Прикметно, що Ірину Гримак відправили у відставку в день, коли петиція за повернення 30 тисяч виплат військовим набрала необхідну кількість голосів на сайті Президента України", - наголосили в "ЄС".