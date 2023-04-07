На Київщині завершується опалювальний сезон
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На території Київської області завершують опалювальний сезон.
Про це повідомили в обласній адміністрації, передає Цензор.НЕТ.
"Відповідно до температурного режиму рішення про припинення опалення прийнято в більшості ТГ. Мова йде про подачу тепла до будинків із централізованим опаленням, закладів освіти й охорони здоров’я", - йдеться в повідомленні.
Завершено теплопостачання у Вишгородській, Васильківській, Ірпінській, Димерській та Коцюбинській громадах. Поступове відключення триває в 13 ТГ.
В ОВА уточнили, що вже відключено від опалення 71 дошкільний заклад, 168 закладів освіти, 59 закладів охорони здоров’я та 657 житлових будинків.
Також наразі розпочинають підготовку до нового опалювального сезону 2023/2024.