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На Київщині завершується опалювальний сезон

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На Київщині завершується опалювальний сезон
На території Київської області завершують опалювальний сезон.

Про це повідомили в обласній адміністрації, передає Цензор.НЕТ.

"Відповідно до температурного режиму рішення про припинення опалення прийнято в більшості ТГ. Мова йде про подачу тепла до будинків із централізованим опаленням, закладів освіти й охорони здоров’я", - йдеться в повідомленні.

Завершено теплопостачання у Вишгородській, Васильківській, Ірпінській, Димерській та Коцюбинській громадах. Поступове відключення триває в 13 ТГ.

В ОВА уточнили, що вже відключено від опалення 71 дошкільний заклад, 168 закладів освіти, 59 закладів охорони здоров’я та 657 житлових будинків.

Також наразі розпочинають підготовку до нового опалювального сезону 2023/2024.

Читайте: 8 квітня завершуємо опалювальний сезон у Києві, - Кличко

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Топ коментарі

  • Сергей Сергей b6462634
    А пам'ятаєте, колись якісь кацапські підари на кацапТВ волали, що заженуть Україну у ХІХ стріччя. Та не так сталося, як кацапам гадалося. Велика дяка нашим ППОшникам та енергетикам.
  • Старый зольдат
    Он за последние две недели накосил на отоплении, как за зимний морозный квартал. В доме батареи хоть яичницу жарить. так, что ему плакать не приходится. В Лондоне. С выводком.
  • Stanislav Bryzhyk
    Десь там заплакав один рінат ахмєтов?
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