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"Мрія" та Збройні сили України разом допомагатимуть родинам загиблих героїв

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Громадська організація "Мрія дітей України" та Збройні сили України підписали меморандум про співпрацю і спільну допомогу родинам полеглих воїнів.

Про це у Facebook повідомила керівниця організації й громадська діячка Дана Ярова, інформує Цензор.НЕТ.

Мрія та Збройні сили України разом допомагатимуть родинам загиблих героїв 01

"Я безмежно вдячна Головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному за підтримку ГО "Мрія дітей України" у питаннях спільної допомоги родинам загиблих, безвісти зниклих. Домовились про консолідацію підтримки таких родин. Ми всі маємо стати опорою для таких сімей. Та хоч якимось чином допомогти їм пережити їх горе", — написала волонтерка.

Мрія та Збройні сили України разом допомагатимуть родинам загиблих героїв 02

Щотижня понад 100 сімей полеглих героїв, зниклих безвісти та полонених українців звертаюся до ГО "Мрія дітей України" за підтримкою. Наразі близько 2000 дітей є підопічними організації та отримують гуманітарну, психологічну та юридичну допомогу.

"Вкладаючи зараз зусилля у вигляді матеріальної допомоги, психологічної допомоги, допомоги з розвитку таких дітей, ми даємо їм шанс впоратись зі своїм горем, знайти сили жити далі, почати знову мріяти та досягати своїх мрій." — підсумувала Ярова.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Родини полонених і загиблих героїв повинні отримувати стипендії з місцевих бюджетів, - волонтерка Ярова

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