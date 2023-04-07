Протоієрею РПЦ Ткачову, який закликав війська РФ вбивати українців, повідомлено про підозру, - СБУ

Повідомлено про підозру протоієрею РПЦ Андрію Ткачову, який займається підривною діяльністю проти України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

У Службі безпеки зазначили, що Ткачов - випускник факультету спецпропаганди військового інституту Міністерства оборони СРС у Москві.

"У 2013 році його призначили керівником місіонерського відділу київської єпархії УПЦ (МП) та ведучим на телеканалі "Київська Русь". Саме тоді він розпочав активно поширювати через медіа прокремлівські наративи, де ставив "під сумнів" існування української державності.

Згодом Ткачов переїхав до москви, а на початку повномасштабного вторгнення публічно підтримав російських окупантів. Для цього створив власні канали у месенджері Телеграм та відеохостингу Ютуб, на які підписалося майже 1,3 млн користувачів. Там він публікує свої "проповіді", в яких закликає загарбників вбивати мирних жителів України", - йдеться в повідомленні.

Слідством задокументовано, що Ткачов пропонував рашистам наносити релігійні написи на російські снаряди, які агресор використовує для ракетних ударів по українських містах.

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"Крім того, Ткачов є частим "гостем" в ефірах центральних каналів рф, де активно виправдовує воєнні злочини кремля. Ініційована Службою безпеки експертиза повністю підтвердила факти злочинної діяльності фігуранта", - зазначили в СБУ.

На підставі зібраних доказів йому повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:



- ст. 436 (пропаганда війни);

- ч. 2 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії російської федерації проти України, виправдовування, визнання правомірною збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).

Наразі зловмисник перебуває на території РФ. Тривають комплексні заходи для притягнення його до відповідальності за злочини проти нашої держави.

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