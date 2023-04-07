Російська пропаганда стверджує, що США будують в Україні нові "біолабораторії"

Міноборони РФ знову поширює фейк про біолабораторії США в Україні.

Про це пише російське пропагандистське агенство "РИА Новости", повідомляє Цензор.НЕТ.

Начальник військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту (РХБЗ) ЗС Росії генерал-лейтенант Ігор Кирилов повідомив, що Сполучені Штати Америки відновили будівництво біолабораторій в Україні.

Він додав, що Вашингтон розширює формат підготовки українських біологів. Внаслідок цього, нібито, є ризик поширення небезпечних патогенів.

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Він навіть назвав імена науковців, які, як він стверджує, причетні до створення білогічної зброї. Серед них заступник голови Київського обласного лабораторного центру Наталія Родіна та директор Українського інституту проблем охорони здоров'я Олена Нестерова.

Пролунали також імена американських вчених: "Сьогодні ми доповнюємо список фігурантів біологічних досліджень Пентагону. Серед них: Еліот Джейкобс Перлман, керівник неурядової організації "Міжнародний інститут проблем ВІЛ та туберкульозу" в Києві, брав безпосередню участь у створенні лабораторної бази для реалізації військово-біологічних досліджень на території України".

Нагадаємо, з початку вторгнення російська пропаганда активно поширює фейки про десятки американських біолабораторій в Україні. У цих лабораторіях нібито вирощують бойових птахів та комах, які переносять віруси, що "уражають лише представників слов'янського етносу". Росія навіть скликала засідання Радбезу ООН для обговорення цього питання.

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