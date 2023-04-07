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У Росії з’являються групи активістів, які готові до збройного опору режиму, - ГУР МО

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У Росії з’являються групи активістів, які готові до збройного опору режиму, - ГУР МО
Російське населення позбавлене будь-яких легітимних засобів боротьби, і в країні з’являються групи активістів, готові до збройного опору проти чинного режиму.

Про це заявив представник ГУР МО Андрій Юсов, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ситуація в самій Росії стає все більш напруженою. З’являються місцеві групи активістів, які готові до тепер уже збройного опору проти внутрішньої окупації, якою вони вважають владу Путіна і його режиму, і в такий спосіб готові захищати власні права, оскільки влада Путіна позбавила населення самої Російської Федерації до будь-яких легітимних засобів боротьби. І іноагенти, і тюрми, і замахи, і напади – це той режим терору, в якому росіяни давно живуть,.. не всі хочуть з цим миритись", - пояснив він.

За словами Юсова, є "аспект поневолених народів і їхнього пробудження, усвідомлення того, що Росія їх використовує як гарматне м'ясо, в тому числі й у війні проти України".

"Тому цей анахронізм, яким є сучасна Російська Імперія, що називається Російською Федерацією, - безумовно, в ньому багато протиріч. Ці протиріччя саме в такій гострій фазі стають більш очевидними і рано чи пізно призведуть до трансформації самої РФ", - зазначив представник ГУР.

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Топ коментарі

  • олег иванов 9d1a2ffb
    Чомусь слабо віриться,що кацапські раби здатні на на опір або тим паче на бунт.Хіба що на колінах.
    Але побажаю їм успіху.
  • Maryna Solska e862e0af
    але сподіваюся всі усвідомлюють, що всі ці активісти нам все одно не друзі і не брати. і як би там рф не трансформувалася, це нове утворення все одно буде виношувати плани по нашому поневоленню і знищенню.
  • Алекс Скела
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