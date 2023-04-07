Керівництво держави за податкову реформу "10-10-10", - ОП

Антикорупційна податкова реформа має вирішити низку проблем економічного сектору України, від низького рівня інвестиційної привабливості до проблем з "оптимізацією" податків. Тому в її реалізації зацікавлений не тільки законослухняний бізнес, але й керівництво держави, в тому числі президент.

Про це у своєму інтерв’ю виданню Kyiv Post заявив заступник керівника ОПУ з економічних питань, ініціатор проєкту податкової реформи Ростислав Шурма.

За словами Шурми, кінцевою метою проведення реформи є створення в Україні якомога більш сприятливих умов для ведення бізнесу. Для цього ставки основних податків потрібно знизити до фактичного середньоєвропейського рівня, а також посилити відповідальність за корупцію і забезпечити невідворотність покарання за неї.

"Нашими основними конкурентами є країни Східної Європи – Румунія, Болгарія, Польща, Прибалтійські країни, Словаччина, Угорщина… Виходячи з цього, ми повинні запропонувати не гірші умови. Тому що у цих країн є ряд інших конкурентних переваг - членство в Європейському Союзі та НАТО, менші військові ризики, прямий доступ до ринків. І, власне, ми бачимо результат – величезна кількість виробництв, які будуються зараз у цих країнах. Потенційно ми могли б конкурувати за кожен з таких об'єктів. Та потрібно пропонувати вигідні умови", – підкреслив заступник голови ОПУ.

Що стосується антикорупційної складової реформи, Ростислав Шурма зазначив, що наразі у фіскальній системі склалося замкнуте коло: підприємці зацікавлені в оптимізації податкового навантаження, а корупціонери в податковій та правоохоронних органах готові забезпечити відповідну можливість. Тому автори проєкту реформи вважають, що необхідно знищити економічний сенс займатись оптимізацією, запропонувавши більш ліберальні ставки основних податків – ПДВ, податку на прибуток та на доходи фізичних осіб. Оптимальним навантаженням в ОП вважають середню ставку в 10% для кожного з цих податків, тому проєкт також відомий під назвою "реформа 10-10-10".

Шурма заявив, що позитивні наслідки реформи будуть відразу помітні для всіх громадян – це, зокрема, перехід на "білу" зарплатню, яка у багатьох випадках зросте завдяки зниженню оподаткування доходів, і водночас зниження цін на широкий спектр товарів та послуг через зміну ставки ПДВ. Тому думку щодо необхідності таких фундаментальних змін поділяють іноземні фахівці й представники українських бізнес-спільнот, Кабінет міністрів і президент Зеленський.

"...він [Володимир Зеленський] абсолютно розділяє необхідність податкової реформи. Візія президента – зробити так, щоб уся країна працювала в "білу". Тому президент готовий розглядати будь-які варіанти податкової реформи, які дійсно дозволять бізнесу працювати чесно та збережуть фінансову стабільність. Звідси й народилася пропозиція про "10-10-10", тому що, з нашої точки зору, вона вирішує ці два питання", – сказав Ростислав Шурма.