Новини • Війна

Росіяни у Новій Каховці закопують на перехрестях бочки з невідомим вмістом, - Хлань. ФОТО

13 41116
У тимчасово окупованій Новій Каховці росіяни закопують на перехрестях бочки з невідомим вмістом.

Про це у Facebook повідомив депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань, передає Цензор.НЕТ.

"Херсонщина. В тимчасово окупованій Новій Каховці на перехрестях росіяни позакопували бочки з невідомим змістом. Люди бояться ходити поряд і тим більше підходити. Що це може бути — поки невідомо", - йдеться в повідомленні.

Читайте: Росія провела ротацію в окупованій Новій Каховці, і здавалося, що військові покинули місто, - ОК "Південь"

Росіяни у Новій Каховці закопують на перехрестях бочки з невідомим вмістом, - Хлань 01

Топ коментарі

  • Olexa Pluzh
    @бана русня - тільки смерть!
  • Деніс Войцеховський
    Фугаси.
  • Elvis2
    За результатами війни, антилюди з московщини не мають права на існування.
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини