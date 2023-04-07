Росіяни у Новій Каховці закопують на перехрестях бочки з невідомим вмістом, - Хлань. ФОТО
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У тимчасово окупованій Новій Каховці росіяни закопують на перехрестях бочки з невідомим вмістом.
Про це у Facebook повідомив депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань, передає Цензор.НЕТ.
"Херсонщина. В тимчасово окупованій Новій Каховці на перехрестях росіяни позакопували бочки з невідомим змістом. Люди бояться ходити поряд і тим більше підходити. Що це може бути — поки невідомо", - йдеться в повідомленні.