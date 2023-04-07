Уряд розробив нову стратегію державної політики щодо ВПО
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.
Зазначається, що прийняття нової стратегії - це реагування держави на виклики, спричинені масовим переміщенням населення через війну. Стратегія передбачає державну підтримку ВПО на всіх етапах - від евакуації, у процесі соціальної адаптації на новому місці та до моменту повернення до місця постійного проживання.
Уряд також затвердив відповідний операційний план на 2023-2025 роки.
Держава буде фокусуватися на 5 стратегічних цілях:
- Реагування країни на виклики внутрішнього переміщення.
- Безпечна евакуація громадян з небезпечних районів та задоволення їхніх гуманітарних потреб.
- Адаптація ВПО на новому місці проживання.
- Інтеграція та розвиток ВПО у територіальних громадах, які їх приймають.
- Підтримка безпечного повернення до покинутого місця проживання та реінтеграції.
Віце-прем'єр-міністерка та міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук зазначила, що наразі основну увагу слід зосередити на адаптації та подальшій інтеграції ВПО у приймаючих громадах. За її словами, йдеться про доступ до освітніх послуг, працевлаштування, підтримку самозайнятості. Важливою складовою також є надання фахової психологічної допомоги.