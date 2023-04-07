Уряд розробив нову стратегію державної політики щодо ВПО

Кабінет Міністрів України розробив нову стратегію державної політики щодо внутрішньо переміщених осіб на період до 2025 року.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Зазначається, що прийняття нової стратегії - це реагування держави на виклики, спричинені масовим переміщенням населення через війну. Стратегія передбачає державну підтримку ВПО на всіх етапах - від евакуації, у процесі соціальної адаптації на новому місці та до моменту повернення до місця постійного проживання.

Уряд також затвердив відповідний операційний план на 2023-2025 роки.

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Держава буде фокусуватися на 5 стратегічних цілях:

Реагування країни на виклики внутрішнього переміщення. Безпечна евакуація громадян з небезпечних районів та задоволення їхніх гуманітарних потреб. Адаптація ВПО на новому місці проживання. Інтеграція та розвиток ВПО у територіальних громадах, які їх приймають. Підтримка безпечного повернення до покинутого місця проживання та реінтеграції.

Віце-прем'єр-міністерка та міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук зазначила, що наразі основну увагу слід зосередити на адаптації та подальшій інтеграції ВПО у приймаючих громадах. За її словами, йдеться про доступ до освітніх послуг, працевлаштування, підтримку самозайнятості. Важливою складовою також є надання фахової психологічної допомоги.

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