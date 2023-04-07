Зеленський підписав указ про утворення військових адміністрацій у 19 окупованих населених пунктах Запорізької області
Відповідний документ № 197/2023 опубліковано на сайті президента, передає Цензор.НЕТ.
"На виконання Закону України "Про правовий режим воєнного стану" постановляю:
1. Утворити:
Благовіщенську сільську військову адміністрацію Василівського району Запорізької області;
Воскресенську сільську військову адміністрацію Пологівського району Запорізької області;
Дніпрорудненську міську військову адміністрацію Василівського району Запорізької області;
Енергодарську міську військову адміністрацію Василівського району Запорізької області;
Камʼянсько-Дніпровську міську військову адміністрацію Василівського району Запорізької області;
Камʼянську селищну військову адміністрацію Пологівського району Запорізької області;
Комиш-Зорянську селищну військову адміністрацію Пологівського району Запорізької області;
Малобілозерську сільську військову адміністрацію Василівського району Запорізької області;
Молочанську міську військову адміністрацію Пологівського району Запорізької області;
Новобогданівську сільську військову адміністрацію Мелітопольського району Запорізької області;
Оріхівську міську військову адміністрацію Пологівського району Запорізької області;
Осипенківську сільську військову адміністрацію Бердянського району Запорізької області;
Плодородненську сільську військову адміністрацію Мелітопольського району Запорізької області;
Преображенську сільську військову адміністрацію Пологівського району Запорізької області;
Розівську селищну військову адміністрацію Пологівського району Запорізької області;
Смирновську сільську військову адміністрацію Пологівського району Запорізької області;
Софіївську сільську військову адміністрацію Бердянського району Запорізької області;
Степногірську селищну військову адміністрацію Василівського району Запорізької області;
Чернігівську селищну військову адміністрацію Бердянського району Запорізької області.
2. Генеральному штабу Збройних Сил України, Запорізькій обласній державній адміністрації здійснити відповідно до Закону України "Про правовий режим воєнного стану" заходи, пов’язані з утворенням військових адміністрацій, зазначених у статті 1 цього Указу.
3. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування", - йдеться в указі.