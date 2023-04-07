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Зеленський підписав указ про утворення військових адміністрацій у 19 окупованих населених пунктах Запорізької області

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Зеленський підписав указ про утворення військових адміністрацій у 19 окупованих населених пунктах Запорізької області
Президент Володимир Зеленський 7 квітня підписав указ про створення військових адміністрацій у 19 населених пунктах Запорізької області. Військові адміністрації створюються у нині окупованих Енергодарі, Дніпрорудному, Кам’янці-Дніпровській та Молочанську, а також ряді сіл та селищ Василівського, Положинського, Мелітопольського та Бердянського районів.

Відповідний документ № 197/2023 опубліковано на сайті президента, передає Цензор.НЕТ.

"На виконання Закону України "Про правовий режим воєнного стану" постановляю:

1. Утворити:

Благовіщенську сільську військову адміністрацію Василівського району Запорізької області;

Воскресенську сільську військову адміністрацію Пологівського району Запорізької області;

Дніпрорудненську міську військову адміністрацію Василівського району Запорізької області;

Енергодарську міську військову адміністрацію Василівського району Запорізької області;

Камʼянсько-Дніпровську міську військову адміністрацію Василівського району Запорізької області;

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Камʼянську селищну військову адміністрацію Пологівського району Запорізької області;

Комиш-Зорянську селищну військову адміністрацію Пологівського району Запорізької області;

Малобілозерську сільську військову адміністрацію Василівського району Запорізької області;

Молочанську міську військову адміністрацію Пологівського району Запорізької області;

Новобогданівську сільську військову адміністрацію Мелітопольського району Запорізької області;

Оріхівську міську військову адміністрацію Пологівського району Запорізької області;

Осипенківську сільську військову адміністрацію Бердянського району Запорізької області;

Плодородненську сільську військову адміністрацію Мелітопольського району Запорізької області;

Преображенську сільську військову адміністрацію Пологівського району Запорізької області;

Розівську селищну військову адміністрацію Пологівського району Запорізької області;

Смирновську сільську військову адміністрацію Пологівського району Запорізької області;

Софіївську сільську військову адміністрацію Бердянського району Запорізької області;

Степногірську селищну військову адміністрацію Василівського району Запорізької області;

Чернігівську селищну військову адміністрацію Бердянського району Запорізької області.

2. Генеральному штабу Збройних Сил України, Запорізькій обласній державній адміністрації здійснити відповідно до Закону України "Про правовий режим воєнного стану" заходи, пов’язані з утворенням військових адміністрацій, зазначених у статті 1 цього Указу.

3. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування", - йдеться в указі.

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