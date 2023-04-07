Зеленський підписав указ про утворення військових адміністрацій у 19 окупованих населених пунктах Запорізької області

Президент Володимир Зеленський 7 квітня підписав указ про створення військових адміністрацій у 19 населених пунктах Запорізької області. Військові адміністрації створюються у нині окупованих Енергодарі, Дніпрорудному, Кам’янці-Дніпровській та Молочанську, а також ряді сіл та селищ Василівського, Положинського, Мелітопольського та Бердянського районів.