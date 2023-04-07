МЗС України засудило ракетні удари по Ізраїлю

Україна із глибоким занепокоєнням спостерігає за загостренням збройного протистояння та взаємними обстрілами території Ізраїлю, Палестини та Лівану.

Про це йдеться у коментарі Міністерства закордонних справ України, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Україна, поділяючи право на гарантування безпеки, засуджує запуски ракет по Ізраїлю з Лівану та сектору Гази, а також наполегливо закликає сторони до стриманості та припинення застосування сили задля уникнення подальших жертв, руйнувань і насильства", - сазано у повідомленні.

МЗС зауважило, що в ці священні дні віряни усіх релігій особливо потребують миру, толерантності та взаємоповаги й усі причетні сторони мають виявити мужність для шанобливого ставлення до святинь Храмової гори та задоволення релігійних потреб вірян.

"Україна підтверджує свою відданість принципу мирного врегулювання палестино-ізраїльського конфлікту шляхом політико-дипломатичного діалогу, результатом якого має стати мирне та безпечне співіснування двох держав – Ізраїлю та Палестини", - наголосили у МЗС.

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