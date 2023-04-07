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МЗС України засудило ракетні удари по Ізраїлю

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МЗС України засудило ракетні удари по Ізраїлю
Україна із глибоким занепокоєнням спостерігає за загостренням збройного протистояння та взаємними обстрілами території Ізраїлю, Палестини та Лівану.

Про це йдеться у коментарі Міністерства закордонних справ України, повідомляє Цензор.НЕТ

"Україна, поділяючи право на гарантування безпеки, засуджує запуски ракет по Ізраїлю з Лівану та сектору Гази, а також наполегливо закликає сторони до стриманості та припинення застосування сили задля уникнення подальших жертв, руйнувань і насильства", - сазано у повідомленні. 

МЗС зауважило, що в ці священні дні віряни усіх релігій особливо потребують миру, толерантності та взаємоповаги й усі причетні сторони мають виявити мужність для шанобливого ставлення до святинь Храмової гори та задоволення релігійних потреб вірян.

"Україна підтверджує свою відданість принципу мирного врегулювання палестино-ізраїльського конфлікту шляхом політико-дипломатичного діалогу, результатом якого має стати мирне та безпечне співіснування двох держав – Ізраїлю та Палестини", - наголосили у МЗС. 

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Топ коментарі

  • lammer ya
    Той випадок, коли краще було взагалі промовчати...
  • Борис Дородный af3710bc
    Та я и сам осуждаю и с утра как узнал. И напоминаю слова одни, часто их тут печатал. ,У Израиля нет ЯО, но если очень нужно будет---мы его применим,! Голда Меир. Родилась на Бессарабке в конце 19 века, киевлянка. Жаль что уехала.
  • Paul Foxen 3f4b90a6
    "Україна підтверджує свою відданість принципу мирного врегулювання палестино-ізраїльського конфлікту шляхом політико-дипломатичного діалогу, результатом якого має стати мирне та безпечне співіснування двох держав - Ізраїлю та Палестини", - наголосили у МЗС
    І після цього ми ще жаліємось на щось... Альо? телепні ви там коли один стілець ******** нарешті? заїбали
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