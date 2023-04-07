Росіяни втратили інтерес до відпочинку в Криму, - Кулеба

Росіяни втратили інтерес до відпочинку в Криму, що випливає з даних російської пошукової системи "Яндекс".

Про це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив у своєму твіттері, передає Цензор.НЕТ.

"У березні 2023 року було вдвічі менше пошукових запитів "відпочинок у Криму" (129 000), ніж у березні 2022 року (261 000). Навіть звичайні росіяни усвідомлюють, що час, коли можна було насолоджуватися вкраденою українською землею, добігає кінця", - написав він.

Раніше колишній командувач армії США в Європі Бен Ходжес заявив, що деокупація Криму є пріоритетним завданням для української армії, оскільки Крим – "вирішальна територія". Військовий припустив, що Київ спочатку зосередиться на півострові, а потім перейде до Донбасу.

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