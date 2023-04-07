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Росіяни втратили інтерес до відпочинку в Криму, - Кулеба

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Росіяни втратили інтерес до відпочинку в Криму, - Кулеба
Росіяни втратили інтерес до відпочинку в Криму, що випливає з даних російської пошукової системи "Яндекс".

Про це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив у своєму твіттері, передає Цензор.НЕТ. 

"У березні 2023 року було вдвічі менше пошукових запитів "відпочинок у Криму" (129 000), ніж у березні 2022 року (261 000). Навіть звичайні росіяни усвідомлюють, що час, коли можна було насолоджуватися вкраденою українською землею, добігає кінця", - написав він. 

Раніше колишній командувач армії США в Європі Бен Ходжес заявив, що деокупація Криму є пріоритетним завданням для української армії, оскільки Крим – "вирішальна територія". Військовий припустив, що Київ спочатку зосередиться на півострові, а потім перейде до Донбасу.

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Топ коментарі

  • govtva
    Лето 2023 года.Крым.
    -Граждане отдыхающие просьба за мины не заплывать!
  • Серьога Харківський
    Шо уже "не душевно, не по домашнему? 😀", ******** **** русня ******
  • Maryna Solska e862e0af
    коли повернемо Крим, з Донбасу кацапи самі підуть, їм і Крим-то був потрібен лишень як плацдарм, а Донбас...зрештою регіон вони знищили, рану нам залишили, і людей, у яких мозги навиворіт від кацапської пропаганди теж.
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