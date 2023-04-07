Компанія з Британії продала в РФ забороненої електроніки на мільярд доларів, - The Financial Times

За даними The Financial Times, британська компанія Mykines Corporation за останній рік поставила в Росію рекордні обсяги електроніки, більша частина якої внесена до санкційних списків.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Згідно з митними документами, з якими ознайомилися журналісти, компанія постачала до Росії напівпровідники, сервери, ноутбуки, комп'ютерні компоненти, телекомунікаційне мережеве обладнання та побутову електроніку вже після повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Йдеться зокрема про продукцію Huawei, Intel, AMD, Apple і Samsung.

Загальна вартість поставленого - близько 1,2 мільярда доларів, у тому числі підсанкційна електроніка на суму в 982 млн доларів. Зазначається, що компанія Mykines торгувала з Росією і до 2022 року, але саме після введення західних санкцій обсяги її продажів різко зросли.

Журналісти також з'ясували, що через ланцюг контрагентів одержувачем частини цієї продукції могла бути держкорпорація "Ростех", яка проектує і виробляє в тому числі озброєння – зокрема авіаційну техніку.

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