Компанія з Британії продала в РФ забороненої електроніки на мільярд доларів, - The Financial Times
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
Згідно з митними документами, з якими ознайомилися журналісти, компанія постачала до Росії напівпровідники, сервери, ноутбуки, комп'ютерні компоненти, телекомунікаційне мережеве обладнання та побутову електроніку вже після повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Йдеться зокрема про продукцію Huawei, Intel, AMD, Apple і Samsung.
Загальна вартість поставленого - близько 1,2 мільярда доларів, у тому числі підсанкційна електроніка на суму в 982 млн доларів. Зазначається, що компанія Mykines торгувала з Росією і до 2022 року, але саме після введення західних санкцій обсяги її продажів різко зросли.
Журналісти також з'ясували, що через ланцюг контрагентів одержувачем частини цієї продукції могла бути держкорпорація "Ростех", яка проектує і виробляє в тому числі озброєння – зокрема авіаційну техніку.