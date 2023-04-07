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Зеленський, ВР, Кабмін і силовики: топпосадовці не подавали декларації за 2022 рік

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Зеленський, ВР, Кабмін і силовики: топпосадовці не подавали декларації за 2022 рік
Топпосадовці з числа керівництва Верховної Ради, Кабміну, силових структур, а також президент Володимир Зеленський добровільно не подали декларації за 2022 рік, які під час війни не є обов’язковими.

Про це йдеться у відповіді Національного агентства з питань запобігання корупції на запит "Української правди", передає Цензор.НЕТ.

УП попросила повідомити, чи прозвітували про свої доходи та витрати наступні особи:

  • президент України Володимир Зеленський;
  • прем’єр-міністр Денис Шмигаль;
  • керівник Офісу президента Андрій Єрмак;
  • генпрокурор Андрій Костін;
  • голова Служби безпеки України Василь Малюк;
  • колишній голова СБУ Іван Баканов;
  • колишня генпрокурорка, а нині посол України у Швейцарії Ірина Венедіктова;
  • голова Верховної Ради Руслан Стефанчук;
  • голова Верховного суду Всеволод Князєв;
  • керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександр Клименко.

У НАЗК відповіли, що 10 перелічених осіб декларації за 2022 не подавали.

Видання також поцікавилось, скільки співробітників у ключових органах країни прозвітували за 2022 рік.

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Серед голів обласних адміністрацій лише одна людина подала декларацію. Хто саме – НАЗК не утончює.

Станом на 6 квітня у спеціальний реєстр внесені 45 декларацій нардепів загалом за 2021 та 2022 роки.

Щодо інших топчиновників, зокрема, з Кабміну та Офісу президента, НАЗК не повідомило статистику за 2022 рік.

До початку повномасштабної війни публічні службовці були зобов’язані щороку до кінця березня подавати електронні декларації за попередній рік. Однак у 2022 реєстр декларацій був прихований з публічного доступу, а саме звітування стало добровільним.

Топ коментарі

  • Олександр Дніпро
    А ви помітили, що коли влада намагається нагнути населення (тарифами, цінами, податками), це проводиться під гаслами "як в Європі", чи "як в цивілізованому світі", а як діло доходить до відповідальності за свої дії, то замість того, щоб зробити, "як в Європі", тобто притягнути чиновників до відповідальності, то ми чуємо: "маю право на помилку", "неначасі", "ідіть у ср@ку", або просто "про#б@лі"?
  • Пятак Пупкин
    це без козла абдрістовіча знаємо що боневтік козел,не новина
  • Анатолий К 65c6a92d
    Новіє ліца, старіє морди від ригів і Бені розтрощили все те, що було напрацьовано за попередників. Корупція навіть не потроїлася, вона шагнула десятимильними кроками. Ну то що 73%, наржалися? Зробили себе разом? Себе точно ні, бо вам пох, а нас точно.
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