Кіберзахист державних ресурсів посилять, - Щиголь

Кабінет Міністрів ухвалив постанову, якою затвердив порядок функціонування Національного центру резервування державних інформаційних ресурсів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Державну службу спеціального зв'язку та захисту інформації у Телеграмі.

"Ухвалена постанова дозволить мінімізувати ризики, забезпечить подальшу безперервність роботи національних електронних інформаційних ресурсів і можливість відновлення даних у разі її пошкодження чи видалення. Наша спільна мета – убезпечення та збереження критично важливої інформації, яка стосується як наших державних органів та підприємств, так і громадян", - зазначив голова Держспецзв’язку Юрій Щиголь.

Документ визначає порядок роботи Національного центру резервування державних інформаційних ресурсів. У ньому визначені функції та повноваження суб’єктів Національного центру. Це Адміністрація Держспецзв’язку, ДП "Українські спеціальні системи", Державний центр кіберзахисту, Концерн радіомовлення, радіозв’язку та телебачення та КП "Укрспецзв’язок".

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Постанова врегульовує процес передання органами влади, військовими формуваннями, підприємствами, установами та організаціями резервних копій національних електронних інформаційних ресурсів до центру, а також – механізм їх збереження і доступу до них.

У тому числі – в ній визначено види резервування національних електронних інформаційних ресурсів, вимоги до договорів щодо збереження резервних копій, вимоги до захисту інформації та кіберзахисту під час зберігання, порядок переміщення до закордонних дипломатичних установ України протягом періоду дії воєнного стану та повернення після його закінчення тощо.

Нагадаємо, останнім часом почастішали кібератаки на органи державної влади. За березень та лютий було зафіксовано понад 300 кібератак.

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