Протягом 7 квітня росіяни завдали 2 ракетних та 14 авіаційних ударів по нашій території, - Генштаб
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Генштаб ЗСУ оприлюднив інформацію про обстріли з боку росіян протягом 7 квітня.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.
У повідомленні зазначається: "Протягом доби противник завдав 2 ракетних та 14 авіаційних ударів, здійснив більш як 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та цивільній інфраструктурі населених пунктів.
Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів і надалі залишається високою по всій території України".