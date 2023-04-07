Росія відмовилася від пропозиції обміняти всіх полонених-мусульман на честь Рамадану
Про це в інтерв'ю "Голосу Америки" розповіла радниця керівника Офісу президента Дарія Зарівна, передає Цензор.НЕТ.
"Ми вийшли з пропозицією обміняти мусульман "всіх на всіх" з обох сторін на знак поваги до їхньої культури та традицій. На жаль, російська сторона сприйняла цю ідею без особливого ентузіазму", - зазначила Зарівна.
За її словами, така ініціатива є однією з багатьох ідей України у питанні обміну полоненими.
"Нашу переговорну групу характеризує проактивна позиція. І постійні пошуки різних кутів, під якими ми заходимо. Це непростий процес, який потрібно продовжувати, постійно шукаючи нові способи витягнути більше наших", - додала радниця голови ОП.
За словами Секретаря РНБО Олексія Данілова, більшість мобілізованих росіян - це представники мусульманського світу.