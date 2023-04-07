Росія відмовилася від пропозиції обміняти всіх полонених-мусульман на честь Рамадану

Україна запропонувала росіянам обміняти всіх полонених-мусульман на честь початку Рамадану - священного місяця для послідовників Ісламу. Москва відмовилася від цієї пропозиції.

Про це в інтерв'ю "Голосу Америки" розповіла радниця керівника Офісу президента Дарія Зарівна, передає Цензор.НЕТ.

"Ми вийшли з пропозицією обміняти мусульман "всіх на всіх" з обох сторін на знак поваги до їхньої культури та традицій. На жаль, російська сторона сприйняла цю ідею без особливого ентузіазму", - зазначила Зарівна.

За її словами, така ініціатива є однією з багатьох ідей України у питанні обміну полоненими.

"Нашу переговорну групу характеризує проактивна позиція. І постійні пошуки різних кутів, під якими ми заходимо. Це непростий процес, який потрібно продовжувати, постійно шукаючи нові способи витягнути більше наших", - додала радниця голови ОП.

За словами Секретаря РНБО Олексія Данілова, більшість мобілізованих росіян - це представники мусульманського світу.

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