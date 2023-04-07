Китай намагається і виглядати миротворцем, і підтримувати Росію та просувати її пропаганду, - Блінкен

У США сподіваються, що Китай використає свої важелі впливу на РФ для її спрямування до справедливого і міцного миру.

Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

Блінкен прокоментував поведінку Пекіна: "Я вважаю, що Китай намагається одночасно займати дві сторони. Він хоче, щоб його сприймали як того, хто намагається просувати мир, і водночас він продовжує підтримувати Росію різними способами – риторично доводячи свої аргументи в міжнародних інституціях, просуваючи російську пропаганду. І, як ми говорили кілька тижнів тому, навіть розглядаючи можливість надання Росії летальної допомоги".

Блінкен наголосив, що Китай має відносини з Росією, які дають йому певні важелі впливу. "Я не хочу це перебільшувати, але вони мають певні важелі впливу. Росія все більше залежить від Китаю. Це молодший партнер у цих відносинах. Тож ми сподіваємося, що Китай буде використовувати той голос, який він має щодо Росії, та важелі впливу, щоб вона рухалася до справедливого і міцного миру", – сказав очільник Держдепартаменту США у коментарі для Euronews.

Щодо пропозицій лідера Китаю Сі Цзіньпіна щодо шляхів завершення війни Росії проти України Блінкен сказав: "По-перше, деякі ідеї миру, які китайці виклали на стіл, є позитивними. Дійсно, вони відображають те, що [...] багато з нас говорили протягом тривалого часу. Але насамперед слід зосередитися на такому елементі, як суверенітет. Китай має переконати Росію поважати суверенітет України та повернути територію, яку вона захопила силою із порушенням Статуту ООН, з порушенням суверенітету України".

Читайте також: Сі Цзіньпін схиляв Макрона до "протистояння" США, - Reuters