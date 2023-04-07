Німецькі слідчі знайшли сліди вибухівки на пов’язаній із "Північними потоками" яхті, - The New York Times

Німецькі слідчі знайшли сліди вибухівки на судні "Андромеда", яке пов’язують з вибухами на газопроводах "Північного потоку" у вересні минулого року.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє New York Times.

Прогулянковий катер "Андромеда", що опинився в центрі німецького розслідування, пришвартувався в гавані крихітного данського острова Крістіансо після того, як 5 вересня був зафрахтований у північнонімецькому порту Росток і зробив нічну зупинку у Віку, менш відомому північнонімецькому порту без камер спостереження і з незначним наглядом.

Місцевий працівник порту, який попросив не називати його ім'я через триваюче розслідування, розповів NYT, що запам'ятав цей візит надзвичайно добре: він неодноразово намагався заговорити з екіпажем, спочатку німецькою, потім англійською. Замість того, щоб спробувати відповісти будь-якою мовою, один чоловік просто передав йому плату за стоянку і відвернувся.

Зараз "Андромеда" стоїть у сухому доці з видом на Балтійське море, її нутрощі перетрушують слідчі. Три німецькі посадовці розповіли NYT, що слідчі знайшли на судні сліди вибухівки і виявили, що двоє членів екіпажу використовували фальшиві болгарські паспорти.

Місцеві жителі Крістіансо насміхаються над ідеєю, що прогулянкова яхта могла здійснити таку вражаючу атаку - так само, як і військово-морські експерти з Німеччини, Швеції та Данії.

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Вони стверджують, що навіть за наявності кваліфікованих водолазів команді з шести осіб було б надзвичайно складно розмістити вибухівку на морському дні і створити вибухи силою 2,5 бала за шкалою Ріхтера.

Джерела в органах безпеки Данії повідомили NYT, що данські та шведські слідчі з обережністю ставляться до останніх німецьких висновків і відчувають тиск з метою спростування цього наративу.

У четвер Матс Люнгквіст, старший шведський прокурор у цій справі, заявив шведській газеті Norrkopings Tidningar, що хоча його розслідування не виключає причетності недержавних суб'єктів, це могли зробити лише "дуже нечисленні компанії або групи", і що найбільш вірогідним все ж таки видається державний суб'єкт.

У приватних розмовах шведські, німецькі і данські посадовці стверджують, що у слідчих є причини не ділитися висновками, які можуть розкрити їхні розвідувальні можливості. Члени Альянсу також стали більш обережними після низки випадків російського шпигунства і проникнення в Європу, в тому числі і в німецькій розвідувальній службі.

Крім того, ніхто не зацікавлений в тому, щоб ділитися інформацією: вказування пальцем на винуватця може призвести до непередбачуваних наслідків.

Заява про те, що за атакою стоїть Росія, означатиме, що вона успішно саботує основні об'єкти критичної інфраструктури на задньому дворі Західної Європи, і може викликати вимоги про відповідь.

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Звинувачення українців може розпалити внутрішні дебати в Європі щодо підтримки України.

А звинувачення західної країни або бойовиків може викликати глибоку недовіру в той час, коли Захід намагається зберегти єдиний фронт.

Нагадаємо, наприкінці вересня 2022 року на двох нитках газопроводу "Північний потік" у Балтійському морі біля узбережжя данського острова Борнгольм стались чотири витоки. Розслідування показало, що трубопроводи були підірвані підводною вибухівкою, але залишається невідомим, хто стояв за вибухами.