Російським міністрам заборонили покидати країну без спеціального дозволу

Тепер працівникам російського уряду заборонено залишати країну без офіційної мети та без дозволу прем’єр-міністра Михайла Мішустіна.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на видання The Bell.

За данними неназваних джерел видання, ці обмеження стосуються практично всіх топовоих функціонерів уряду - від начальників департаментів в міністерствах до самих міністрів.

Видання з'ясувало, що такі обмеження стосуються тільки уряду РФ, а в адміністрації президента нічого подібного немає. Співрозмовники журналістів кажуть, що заборона є проявом "особливого завзяття" прем'єра Мішустіна.

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