Полтавська міськрада ухвалила демонтаж пам’ятників радянським генералам Зигіну та Ватутіну і Пушкіну, - Ткаченко

Депутати Полтавської міської ради ухвалили рішення про демонтаж пам’ятників радянським генералам Олексію Зигіну та Миколі Ватутіну, а також російському поету Олександру Пушкіну.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм міністра культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко.

"Вітаю рішення депутатів Полтавської міської ради демонтувати пам’ятники радянським генералам Зигіну, Ватутіну і поету Пушкіну. Експертна рада Міністерства культури та інформаційної політики з питань подолання наслідків русифікації та тоталітаризму вже давно рекомендувала це зробити", - написав Ткаченко в телеграмі в п'ятницю.

Водночас, за його словами, у Полтаві процес очищення простору від російських і радянських символів "проходить дискусійно". "Але сподіваємось, що зрештою він зрушиться з місця та піде в належному темпі. Тому чекаємо рішення по пам‘ятникам, присвяченим Петру І", - підсумував міністр.