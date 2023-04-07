Ткаченко про ситуацію з Лаврою: Після рішення суду будемо діяти за законом

В ситуації з Києво-Печерською лаврою держава діє в законний спосіб.

Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону "Єдині новини" заявив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Кабінет міністрів скасував рішення часів Януковича про передачу Нижньої лаври в безоплатне користування. Тому люди, які знаходяться на території Нижньої лаври, знаходяться там незаконно. Проте, держава Україна діє в законний спосіб, абсолютно мирно. У нас є план дій, найближчим часом ви його побачите. Ми подали позов до господарського суду Києва, стосовно перешкоджання користуванню державним майном, власне заповідником. Маємо отримати рішення суду, тоді будемо діяти відповідно закону. Єдине на чому хочу наголосити — всі ті дії, які відбуваються зараз впродовж кількох днів у монастирі, є яскравим свідченням гілки російської православної церкви в Україні стосовно того, як вони поважають закони, як бережуть культурну спадщину, і врешті решт як вони відносяться до бога", - сказав Ткаченко.

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Міністр зауважив що лавра є державною власністю, музейним об’єктом. І тому доступ до неї повинні мати всі громадяни України.

"Після того, як ми повернемо остаточно в користування державою усі об’єкти на території Нижньої лаври, ми будемо розглядати різні пропозиції та проєкти стосовно того, яким чином наповнювати змістом територію Нижньої лаври", - сказав Ткаченко.