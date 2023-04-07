Укриття, охорона та відеоспостереження: Кабмін затвердив концепцію безпеки закладів освіти для очного навчання під час війни

Кабінет міністрів України ухвалив Концепцію безпеки закладів освіти, яка передбачає організацію очного навчання під час війни.

Про це повідомили прем’єр-міністр України Денис Шмигаль та Міністерство освіти і науки Оксен Лісовий, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

Концепція передбачає розбудову сучасних комфортних укриттів, а також нові підходи до пожежної безпеки, охорони шкіл із залученням відповідних підрозділів поліції, пропускного режиму, відеоспостереження та інклюзивності.

"Найголовніше, щоб навчання було безпечним, щоб кожна українська дитина мала доступ до якісної освіти, а кожен учитель відчував турботу та увагу", – зазначив міністр освіти і науки України Оксен Лісовий.

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Як зазначили у відомстві, особлива увага надаватиметься заходам, спрямованим на запобігання проявам фізичного та психологічного насильства, а також дотримання прав і норм інформаційної та соціальної безпеки кожного учасника освітнього процесу.

За словами Дениса Шмигаля, цьогоріч в Україні передбачено 1,5 млрд грн субвенції регіонам на облаштування в школах якісних укриттів.

"Від місцевої влади очікуємо швидких результатів та ефективного використання виділених коштів", – зазначив прем’єр.