Вивезти сім’ї з окупованих територій України можуть лише ватажки загарбників і гауляйтери, - ГУР МО

Вивезти сім’ї з тимчасово окупованих територій України мають можливість лише російське командування та окупаційна влада, звичайним колаборантам розповідають, що СВО йде за планом.

Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" повідомив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов, коментуючи питання щодо вивезення росіянами своїх сімей з Росії та з тимчасово окупованих територій України, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Такі дані, звичайно, є (про вивезення сімей з РФ. – Ред.), ця інформація відстежується і Україною, і міжнародною розвідспільнотою, і, безумовно, ми можемо констатувати, що російська еліта в Росії майбутнє своїх дітей і сімей переважно не бачить. Але те саме, коли ми ведемо мову про колаборантів і окупантів, які тікають з України, – це привілей, і його мають лише керівництво і командування або окупаційна влада. Тому що очільники продають нерухомість, вивозять сім’ї в умовно безпечні місця. Хоча ми розуміємо, що, наприклад, Пітер і Москва для них є не зовсім безпечними містами. Але й за кордон вже немає такої можливості виїхати. Це не стосується рядового складу, їм продовжують розповідати про те, що так звана СВО йде за планом, а те, що вони риють траншеї на території Криму і його пляжів, це начебто такий план і так має бути", - зазначив Юсов.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ГУР про злитий в соцмережі "план контрнаступу" України: "Найбільш успішні операції російських спецслужб проходять у фотошопі"

За його словами, насправді росіяни і колаборанти розуміють реальний стан справ, але бояться виступати проти війни. Представник розвідки зазначив, що росіяни зараз тікають з Росії переважно в країни колишнього СРСР.