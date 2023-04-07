Росіяни скинули міни з дронів на швидку: 8 людей поранені, - Херсонська облрада

Російські військові з дронів скинули міни на автомобіль швидкої допомоги в Херсонській області. Поранення отримали восьмеро людей, двоє з яких – медичні працівники.

Про це повідомив перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

"Вісім поранених станом на зараз. З них дві особи – працівники швидкої медичної допомоги, які їхали на виклик до постраждалих після обстрілу. Попередньо - російські солдати прицільно скинули міни з дронів на машину швидкої допомоги. Ще один військовий злочин та ще один доказ того, що росія, розпочавши цю війну, хоче знищити саме Український народ", - розповів він.

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