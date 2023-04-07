США відкрили у Польщі логістичну базу, де буде зберігатись 2700 одиниць озброєння
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон.
База LTESM-C побудована на зразок баз США. На складах комплексу зберігатимуть танки, БМП, артилерію, машини технічної допомоги й самохідні мости. Загалом розмістять приблизно 2700 одиниць озброєння.
"Можливість зберігання військової техніки на цій базі значно скоротить час реакції сил США, що зміцнить безпеку Польщі й усього східного флангу НАТО. Система безпеки, яку ми будуємо, ґрунтується на цьому принципі", – заявив міністр оборони Польщі Маріуш Блащак.
Він зазначив, що база є "важливим елементом стримування агресора і вияву солідарності всередині Північноатлантичного альянсу".
Як пояснила пресслужба польського оборонного відомства, комплекс дасть змогу швидко приймати підкріплення союзників, скорочуючи час їхнього повного оснащення з півтора місяця, у разі перекидання техніки зі США, до кількох днів.
LTESM-C займає 60 тис. м ² складських площ із регульованим рівнем вологості. Там можна зберігати і обладнання, і матеріали, необхідні для ремонту й експлуатації. Для реалізації проєкту знадобилося шість років і він коштував НАТО і США $360 млн. Це найбільша разова інвестиція в інфраструктуру Альянсу за 30 років.