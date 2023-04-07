На Харківщині троє людей підірвалися на вибухівці у полі

У полі біля села Миколаївка Харківської області троє людей отримали поранення внаслідок вибуху невідомого вибухонебезпечного предмета.

Про це Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Харківській області повідомляє у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"7 квітня в Чугуївському районі стався черговий вибух невідомого вибухонебезпечного предмету. Подія сталась у полі біля села Миколаївка Чкалівської громади. Внаслідок вибуху троє цивільних осіб (2 чоловіки і жінка) отримали поранення різного ступеня важкості. Остаточні обставини надзвичайної події з’ясовуються", - йдеться у повідомленні.

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