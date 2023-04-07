Австрія не може допомагати Україні з розмінуванням під час війни через нейтральність.

Австрія, ймовірно, зможе допомогти Україні з розмінуванням лише після завершення війни з Росією через особливості конституції.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Kronen Zeitung, про це заявила міністр оборони Австрії Клаудія Таннер.

Видання зазначає, що обіцянки австрійського канцлера Карла Нехаммера та міністра закордонних справ Александера Шалленберга про допомогу Україні в розмінуванні поки що не були реалізовані.

При цьому Таннер заявляє, що ця допомога може бути надана після завершення війни, адже Австрія за конституцією є нейтральною країною. Австрійські посадовці вважають, що розмінування під час війни, що триває, суперечитеме конституційному праву.

Представник австрійської ліберальної партії NEOS з питань зовнішньої політики Гельмут Брандштеттер не погоджується з позицією Міноборони.

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"Це надто пізно - ми повинні допомогти зараз. Йдеться про порятунок життів", - наголошує він.

У свою чергу посол України у Відні Василь Хімінець наголосив, що допомога Україні у розмінуванні потрібна зараз. І вона не несе загрози для нейтралітету Австрії, оскільки відбувається на "цивільних територіях".

Нагадаємо, Україна є найбільш замінованою країною в Європі. За оцінками ООН її розмінування коштуватиме понад 35 мільярдів доларів.

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