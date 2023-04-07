Кабмін ухвалив рішення для інтеграції України до внутрішнього ринку роумінгу ЄС

Кабінет міністрів ухвалив рішення Комітету асоціації Україна - ЄС у торговельному складі, яким створює умови для набуття Україною режиму внутрішнього ринку ЄС в сфері роумінгу.

Цим документом передбачається доповнити з урахуванням актуальних змін в законодавстві ЄС, переліки та графіки адаптації законодавства ЄС у секторі телекомунікаційних послуг, зокрема, щодо роумінгу в мережах мобільного зв’язку загального користування, пише Економічна правда, передає Цензор.НЕТ.

"Схвалення Рішення Комітету асоціації Україна - ЄС у торговельному складі створить умови для набуття Україною режиму внутрішнього ринку в сфері роумінгу. Цього року ця сфера буде "пілотом" по повній юридичній інтеграції України у внутрішньо-європейське регулювання. Загалом поки триває підготовка до вступу України до ЄС, ми маємо інтегруватися в усіх можливих сферах - від митниці та енергетики до безпеки продуктів харчування", - заявила перший віцепрем’єр-міністр - міністр економіки Юлія Свириденко.

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Таким чином уряд виконує узгоджений Міністерством економіки та Єврокомісією оновлений Пріоритетний план заходів із посилення імплементації Угоди про вільну торгівлю. Основний акцент цього плану - інтеграція України у внутрішній ринок ЄС, додали в Мінекономіки.

"План передбачає 29 заходів, які дозволяють завершити існуючі проєкти, такі як Угода про промисловий безвіз (АСАА), та розпочати роботу над інтеграцією до внутрішнього ринку в усіх придатних для цього сферах, зокрема оновити потрібні додатки до угоди, провести моніторинг відповідності законодавства та схвалити рішення про відкриття ринків. Повторюся, наша мета - інтегруватися у внутрішній ринок ЄС, не чекаючи вступу до ЄС", - резюмувала Свириденко.