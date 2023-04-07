Джемілєв закликав мусульманські країни посилити підтримку України

Лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв вважає недостатньою підтримку, яку Україна отримує від мусульманських країн в її боротьбі з російською агресією, і закликає їх подолати страх перед Росією і стати на бік добра та справедливості.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Якщо бути відвертим, то маю визнати, що ми, мусульмани Криму, чекали значно більшої підтримки з боку мусульманських країн. Тим більше, російська агресія розпочалася саме з окупації нашої Батьківщини у лютому 2014 року, а найбільшим репресіям і знищенням, викраденнями та вбивствам, арештам та незаконним судилищам піддавалися мусульмани", - заявив Джемілєв.

Він наголосив, що в міжнародних організаціях, насамперед Генасамблеї ООН, резолюції із засудженням російської агресії щодо порушення прав людини та з вимогою виведення російських військ з української території підтримувала незначна кількість мусульманських країн, переважна більшість займають позицію нейтралітету, а дві країни - режим Башара Асада в Сирії та Афганістан підтримали анексію Криму Росією.

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"Я не теолог і не знаю всіх тонкощів мусульманського права, але я знаю точно, що мусульманин не може бути нейтральним між добром і злом, між бандитом і жертвою бандитизму, а стати на бік бандита - це серйозний гріх перед всемогутнім Аллахом. Я сподіваюсь, що ісламські країни подолають свій страх перед країною-агресором, якому українська армія вже досить ефективно вирвала ікла, і займуть більш активну позицію у протистоянні України та агресора", - наголосив Джемілєв.

Він додав, що чим активніше мусульмани будуть на боці добра і справедливості, тим вищим буде й авторитет ісламу у світі.

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