У Литві пропонують зобов’язати публічних діячів декларувати зв’язки з Росією та Білоруссю

Голова комітету з національної безпеки та оборони парламенту Литви Лаурінас Кащюнас пропонує зобов’язати суддів, політиків, військових та деяких інших громадян декларувати зв’язки з Росією і Білоруссю.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Delfi.

До таких публічних осіб, згідно з литовським законодавством, належать політики, службовці, судді, розвідники, військові, глави державних і муніципальних компаній та їхні заступники та інші.

Поправки до закону про декларацію публічних та особистих інтересів Кащюнас зареєстрував у п’ятницю. Їхня мета - спонукати публічних діячів у Литві відмовитися від бізнес-відносин із Росією та Білоруссю.

Читайте: Байден продовжив на рік дію санкцій проти Росії

Депутат пов'язав свою ініціативу з війною в Україні, і порушив питання, чи не є економічні зв'язки з Росією і Білоруссю підтримкою економік цих авторитарних країн.

"Відповідальність за війну Росії в Україні лежить і на Білорусі. Росія з початку війни використовує територію Білорусі, розміщує там своїх військових", – пояснив політик.

Якщо пропозицію Кащюнаса ухвалять, то особи, які декларують публічні та особисті інтереси, муситимуть зазначати інформацію про діяльність пов’язаних із ними юридичних осіб у Росії або Білорусі, а також контакти з юридичними й фізичними особами в цих країнах.

Читайте також: Литва підтримуватиме членство України в ЄС і НАТО аж до її вступу, - Ландсбергіс